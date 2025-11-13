Κοντοτόλη: Τα μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια ασφυκτιούν

Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη την οικονομική ασφυξία και τον κίνδυνο επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Yγείας κατέθεσαν 13 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την πανελλαδική απεργία των εργαστηριακών γιατρών και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας, ενάντια στο clawback, στα τεχνητά χρέη και στη μακροχρόνια οικονομική ασφυξία που βιώνει ο κλάδος.

Όπως επισημαίνεται, το clawback –που θεσπίστηκε το 2012 ως προσωρινό μέτρο– έχει φτάσει σήμερα στο 52%, υποχρεώνοντας τους γιατρούς να επιστρέφουν πάνω από το μισό των εσόδων τους στο κράτος, ενώ το τιμολόγιο των εξετάσεων παραμένει παγωμένο από το 1991. Μόνο στα Τρίκαλα, τέσσερα εργαστήρια έκλεισαν τον τελευταίο χρόνο, ενώ πολλά άλλα αντιμετωπίζουν τεχνητά χρέη ύψους έως και 300.000 ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη καταθέσει τροπολογία για τη σταδιακή μείωση και κατάργηση του clawback, με πρόβλεψη μηδενισμού του για ετήσιες υποβολές έως 150.000 ευρώ και ανώτατο συντελεστή 15% για τα μεγαλύτερα εργαστήρια. Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει ότι μόνη βιώσιμη λύση είναι η πλήρης κατάργηση του μέτρου και η αντικατάστασή του με μηχανισμούς ελέγχου της υπερσυνταγογράφησης και δίκαιη κατανομή δαπανών.

Η υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τιμωρίας και οικονομικής εξόντωσης. Χρειάζεται ενίσχυση της δημόσιας φροντίδας, δίκαιη μεταχείριση των επαγγελματιών υγείας και πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι εργαστηριακοί γιατροί κρατούν όρθιο ένα κρίσιμο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Αντί να στηριχθούν, τιμωρούνται με ένα άδικο και παράλογο μέτρο που τους οδηγεί σε οικονομική εξόντωση. Το clawback πρέπει να τελειώσει εδώ και τώρα.