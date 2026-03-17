Κοντοτόλη: Στάση πληρωμών σε δημόσια έργα αγροτικής ανάπτυξης

Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη, το σοβαρό ζήτημα της καθυστέρησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Την ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνυπογράφουν 14 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αφορά σε έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» και συναφών χρηματοδοτικών γραμμών, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, τιμολογηθεί και περάσει τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, ενώ από τον Νοέμβριο του 2025 βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου προς πληρωμή.

Παρά ταύτα, οι σχετικοί λογαριασμοί δεν εξοφλήθηκαν εντός του 2025 και παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα επιτείνεται μετά τη θεσμική μεταβολή της 1ης Ιανουαρίου 2026, με την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, στη νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, παρά την πάροδο πλέον των σαράντα ημερών από τη μετάβαση αυτή, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην αποπληρωμή των έργων, ενώ η οργανωτική προετοιμασία της νέας δομής φαίνεται ελλιπής. Η αρμόδια Διεύθυνση εμφανίζεται χωρίς πλήρη στελέχωση, χωρίς σαφή στοιχεία επικοινωνίας και χωρίς καθορισμένο λειτουργικό πλαίσιο εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.

Την ίδια στιγμή, οι ανάδοχοι των έργων, στην πλειονότητά τους μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Πρόκειται για έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες, ενώ το κόστος τους παραμένει απλήρωτο.

Με την ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητούνται σαφείς απαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία που ισχύει σήμερα για την εξόφληση των εκκρεμών λογαριασμών που βρίσκονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31.12.2025, τον φορέα που έχει πλέον την τελική αρμοδιότητα πληρωμής, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των λογαριασμών που εκκρεμούν από τον Νοέμβριο του 2025, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την άμεση αποπληρωμή των οφειλών, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης μικρών αναδόχων.