Κοντοτόλη: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας

Τα σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας αναδείχθηκαν στο πλαίσιο ενημέρωσης που είχε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία διαθέτει σύγχρονο και επαρκή εξοπλισμό, καταγράφεται σοβαρή έλλειψη προσωπικού, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, λόγω της χαμηλής βάσης υπεραριθμίας, παρατηρείται το παράδοξο να εμφανίζονται υπεράριθμοι υπάλληλοι σε επίπεδο υπηρεσίας, την ώρα που στην πράξη υπάρχουν σοβαρά επιχειρησιακά κενά.

Επιπλέον, η γεωγραφική έκταση ευθύνης της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει εκτεταμένες δασικές περιοχές και απομακρυσμένα χωριά, σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όπου αυξάνονται οι πυρκαγιές και τα περιστατικά διάσωσης.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη δήλωσε: «Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής δεν μπορούν να τίθενται σε κίνδυνο λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι άμεση ανάγκη να ενισχυθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις, ιδιαίτερα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου».

Η ενίσχυση των πυροσβεστικών υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα πολιτικής προστασίας και δημόσιας ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως η Καλαμπάκα.