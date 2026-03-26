Κοντοτόλη: Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις της Φαρκαδόνας μετά την κακοκαιρία Daniel

Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, τα σοβαρά και παρατεταμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Φαρκαδόνας μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, καταθέτοντας Αναφορά προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Με την Αναφορά κατατίθεται επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΕΒΕ) Φαρκαδόνας και Περιχώρων, στην οποία αποτυπώνεται η δραματική κατάσταση που βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής, καθώς σημαντικές δεσμεύσεις για αποκατάσταση και στήριξη παραμένουν μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτες.

Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης, ενώ η καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων εντείνει την αβεβαιότητα και υπονομεύει την προοπτική ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί:

η μη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του υπολοίπου 14% της κρατικής αρωγής,

η καθυστέρηση υλοποίησης κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων,

το αδιέξοδο με την ασφάλιση επιχειρήσεων λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως υψηλού κινδύνου,

η απουσία στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης για τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη προσαρμογής των πληθυσμιακών κριτηρίων για τη χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς και η έντονη ανησυχία για την παρατεταμένη καθυστέρηση στην επανασύσταση της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Φαρκαδόνας, παρά τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες.

Όπως τονίζεται, δεν μπορούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την επιβίωση των επιχειρήσεων και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.

Η Βουλευτής καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν άμεσες και σαφείς απαντήσεις, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Πολιτεία.