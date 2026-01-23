Κοντοτόλη: “Προβλήματα στέγασης, εξοπλισμού και στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Tρικάλων

Η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, καταθέτει ως Αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών την από 20-01-2026 επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Τρικάλων.

Στην επιστολή αναδεικνύονται σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στέγασης, εξοπλισμού και στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού. Επισημαίνεται ότι η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων στεγάζονται σε παλαιό και ακατάλληλο κτίριο, ενώ, παρά τη σύστασή της από το 2020, δεν έχει εξευρεθεί κατάλληλος χώρος στέγασης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η παλαιότητα και η επιχειρησιακή ανεπάρκεια του στόλου πυροσβεστικών οχημάτων σε Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Οιχαλία και Πύλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τη στελέχωση των υπηρεσιών, καθώς η οργανική δύναμη παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια, παρά την αύξηση των αναγκών, με αποτέλεσμα μεταθέσεις πυροσβεστών εκτός Νομού, υπερφόρτωση του προσωπικού και περιορισμό αδειών και ρεπό. Η Μαρίνα Κοντοτόλη καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν, ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού Τρικάλων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πολιτική προστασία της περιοχής.