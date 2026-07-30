Κοντοτόλη: «Ο Περιφερειακός Τύπος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο φτωχός συγγενής της ενημέρωσης»

Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κατέθεσε η Ανεξάρτητη Βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Περιφερειακός Τύπος και ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για τη στήριξη της βιωσιμότητάς του.

Η παρέμβαση της κας Κοντοτόλη βασίζεται στις θέσεις και τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, η οποία προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη αδράνεια της Πολιτείας οδηγεί πολλές περιφερειακές εκδοτικές επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο, με σοβαρές συνέπειες για την πολυφωνία, τη δημοκρατική ενημέρωση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στην Ερώτησή της, η κα Μαρίνα Κοντοτόλη επισημαίνει ότι, παρά τη θεσμοθετημένη υποχρέωση διάθεσης του 30% της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, η σχετική νομοθεσία παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστη εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, ζητά πλήρη διαφάνεια ως προς την κατανομή της κρατικής διαφήμισης και τη δημοσιοποίηση των απολογιστικών στοιχείων των προγραμμάτων επικοινωνιακής προβολής των Υπουργείων.

Η Βουλευτής αναδεικνύει, επίσης, την ανάγκη για ένα δίκαιο και διαφανές πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου, με αντικειμενικά κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό λειτουργικό κόστος των εφημερίδων, την ιστορική τους παρουσία και τις θέσεις εργασίας που διατηρούν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εκκρεμότητα έκδοσης της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την καθιέρωση ενιαίας τιμής στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, καθώς και σε χρόνια προβλήματα, όπως οι δυσλειτουργίες στη διανομή μέσω των ΕΛΤΑ, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η ανάγκη θεσμικής στήριξης των μικρών εκδοτικών επιχειρήσεων.

Ο Περιφερειακός Τύπος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατικής ζωής της χώρας. Είναι η φωνή των τοπικών κοινωνιών, ο εγγυητής της πολυφωνίας και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της αξιόπιστης ενημέρωσης. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο “φτωχός συγγενής” της ενημέρωσης ούτε να αφήνεται να επιβιώνει χωρίς τους στοιχειώδεις όρους ισονομίας και θεσμικής προστασίας.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας, η διαφάνεια στη διαχείριση της κρατικής διαφήμισης και η ουσιαστική στήριξη των περιφερειακών εφημερίδων δεν αποτελούν προνόμια, αλλά υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στη δημοκρατία και τους πολίτες. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις πριν οδηγηθούν σε οριστικό μαρασμό ιστορικές εκδοτικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2026

Προς τους Υπουργούς:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα: «Σε οριακό σημείο ο Περιφερειακός Τύπος. Απαιτείται άμεση αντιμετώπιση των θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων του κλάδου.»

Ο Περιφερειακός Τύπος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της δημοκρατικής ενημέρωσης, της πολυφωνίας και της λογοδοσίας στην ελληνική περιφέρεια. Οι τοπικές εφημερίδες υπηρετούν επί δεκαετίες την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, αναδεικνύουν τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν ουσιαστικά στον δημοκρατικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης.

Παρά τον κρίσιμο αυτό ρόλο, οι επιχειρήσεις του Περιφερειακού Τύπου εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας, θεσμικής αβεβαιότητας και άνισης μεταχείρισης, ενώ σειρά χρόνιων προβλημάτων παραμένει άλυτη, θέτοντας πλέον σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα πολλών εκδοτικών επιχειρήσεων.

Με επιστολή της, η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου επισημαίνει ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει καταθέσει προς την Πολιτεία, κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα, η Ένωση αναδεικνύει τρία μείζονα ζητήματα:

Πρώτον , τη διαχρονική μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2328/1995 και του Π.Δ. 261/1997, που προβλέπουν ότι ποσοστό 30% της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης πρέπει να κατευθύνεται στα περιφερειακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την Ένωση, η πρόβλεψη αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη, με αποτέλεσμα οι περιφερειακές εφημερίδες να αποκλείονται συστηματικά από σημαντικούς πόρους δημόσιας επικοινωνίας, ενώ ζητείται η δημοσιοποίηση των απολογιστικών στοιχείων των προγραμμάτων επικοινωνιακής προβολής των Υπουργείων και η επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου της κατανομής της κρατικής διαφήμισης.

, τη διαχρονική μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2328/1995 και του Π.Δ. 261/1997, που προβλέπουν ότι ποσοστό 30% της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης πρέπει να κατευθύνεται στα περιφερειακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την Ένωση, η πρόβλεψη αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη, με αποτέλεσμα οι περιφερειακές εφημερίδες να αποκλείονται συστηματικά από σημαντικούς πόρους δημόσιας επικοινωνίας, ενώ ζητείται η δημοσιοποίηση των απολογιστικών στοιχείων των προγραμμάτων επικοινωνιακής προβολής των Υπουργείων και η επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου της κατανομής της κρατικής διαφήμισης. Δεύτερον , ενόψει νέου προγράμματος ενίσχυσης (De minimis) του Περιφερειακού Τύπου, ζητείται η διαμόρφωση αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων κατανομής, αντίστοιχων με εκείνα του προγράμματος του 2023, με πρόβλεψη βασικής ενίσχυσης για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, πρόσθετης ενίσχυσης βάσει παλαιότητας και απασχόλησης προσωπικού, καθώς και ουσιαστικού ελέγχου για την αποτροπή καταχρηστικών πολλαπλών ενισχύσεων.

, ενόψει νέου προγράμματος ενίσχυσης (De minimis) του Περιφερειακού Τύπου, ζητείται η διαμόρφωση αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων κατανομής, αντίστοιχων με εκείνα του προγράμματος του 2023, με πρόβλεψη βασικής ενίσχυσης για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, πρόσθετης ενίσχυσης βάσει παλαιότητας και απασχόλησης προσωπικού, καθώς και ουσιαστικού ελέγχου για την αποτροπή καταχρηστικών πολλαπλών ενισχύσεων. Τρίτον, επισημαίνεται η εκκρεμότητα έκδοσης της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό ενιαίας τιμής ανά εκατοστόμετρο στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 5005/2022, γεγονός που προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στις συναλλαγές των περιφερειακών εφημερίδων με δημόσιους φορείς.

Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει και άλλα χρόνια προβλήματα, όπως η δυσλειτουργία στη διανομή μέσω ΕΛΤΑ, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από εκδοτικά σχήματα που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, καθώς και ο αποκλεισμός μικρών εκδοτικών επιχειρήσεων από παροχές του ΕΔΟΕΑΠ.

Η στήριξη του Περιφερειακού Τύπου δεν αποτελεί ζήτημα συντεχνιακής πολιτικής, αλλά ζήτημα προστασίας της πολυφωνίας, της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση και της δημοκρατικής λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών.

Επειδή ο Περιφερειακός Τύπος επιτελεί κρίσιμο δημόσιο και δημοκρατικό έργο.

Επειδή η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την κρατική διαφήμιση δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επειδή απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης.

Επειδή η καθυστέρηση στην επίλυση των προβλημάτων απειλεί τη βιωσιμότητα δεκάδων περιφερειακών εκδοτικών επιχειρήσεων και εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται διαχρονικά η πρόβλεψη του Ν. 2328/1995 και του Π.Δ. 261/1997 για την κατανομή του 30% της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης στα περιφερειακά ΜΜΕ; Πότε προγραμματίζεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος ενίσχυσης (De minimis) για τον Περιφερειακό Τύπο και με ποια αντικειμενικά κριτήρια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ενισχύσεων; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό ενιαίας τιμής στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 5005/2022 και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα; Ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του Περιφερειακού Τύπου; όπως η λειτουργία του δικτύου διανομής μέσω ΕΛΤΑ, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η ένταξη των μικρών εκδοτικών επιχειρήσεων στις παροχές του ΕΔΟΕΑΠ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρίνα Κοντοτόλη