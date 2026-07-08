Κοντοτόλη: «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των Τρικάλων ζητούν λύσεις τώρα»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν η Βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Τομεάρχης και Βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης, μεταφέροντας στη Βουλή την έντονη αγωνία και την απόγνωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Τρικάλων, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την πρόσφατη κινητοποίηση με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης.

Οι δύο βουλευτές επισημαίνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν άλυτα, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις. Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η ενεργειακή ακρίβεια, οι υψηλές τιμές των αγροτικών εφοδίων, οι καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και οι περικοπές που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος monitoring της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συρρικνώνουν το εισόδημα των παραγωγών και απειλούν τη βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης που παραμένουν ανεκπλήρωτες, όπως η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου, η έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας. Οι παραγωγοί βρίσκονται ήδη στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου, αδυνατώντας να ανταποκριθούν ακόμη και στις βασικές λειτουργικές τους υποχρεώσεις.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι βουλευτές ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει: