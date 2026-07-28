Κοντοτόλη: Να αποκατασταθεί η αδικία με την ενίσχυση των 150 ευρώ στις μονογονεϊκές οικογένειες

Στη Βουλή έφερε η Μαρίνα Κοντοτόλη, Βουλευτής Τρικάλων, τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών Νομού Τρικάλων «ΜΑΖΙ» για τον άδικο τρόπο καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Με Αναφορά που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Μαρίνα Κοντοτόλη επισημαίνει ότι ο επιμερισμός της ενίσχυσης μεταξύ των δύο γονέων μπορεί να δημιουργεί σοβαρές αδικίες, ιδιαίτερα όταν ο ένας γονέας έχει την αποκλειστική επιμέλεια και επωμίζεται στην πράξη το σύνολο της καθημερινής φροντίδας και ανατροφής του παιδιού.

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος «ΜΑΖΙ», η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ποιος γονέας έχει την πραγματική επιμέλεια του παιδιού και ποιος είναι ο δικαιούχος του επιδόματος παιδιού Α21.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε, στις περιπτώσεις αποκλειστικής επιμέλειας ή ύπαρξης μοναδικού δικαιούχου του Α21, η ενίσχυση να καταβάλλεται στον γονέα που έχει την πραγματική ευθύνη ανατροφής και φροντίδας του παιδιού.

Παράλληλα, ζητείται να υπάρξει σαφής νομοθετική πρόβλεψη για τις μελλοντικές οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν παιδιά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική επιμέλεια και ο δικαιούχος του Α21 και όχι αποκλειστικά η φορολογική απεικόνιση του τέκνου.