Κοντοτόλη: Η υποκινητικότητα παιδιών και εφήβων εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μαρίνας Κοντοτόλη, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα της υποκινητικότητας παιδιών και εφήβων και την ανάγκη χάραξης ολοκληρωμένης πολιτικής ενίσχυσης της φυσικής αγωγής και της καθημερινής άσκησης στο σχολικό περιβάλλον.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι η υποκινητικότητα αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τη χώρα μας, καθώς οι Έλληνες καταγράφονται μεταξύ των πλέον «υποκινητικών» λαών της Ευρώπης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα δεδομένα για τα παιδιά και τους εφήβους, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών δεν εμφανίζουν επαρκή επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, ενώ στις ηλικίες 14 έως 18 ετών το ποσοστό αυτό αγγίζει σχεδόν το 80%.

Ωστόσο, παρά τα ανησυχητικά στοιχεία, εξακολουθεί να απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης για τη φυσική δραστηριότητα των μαθητών, ενώ παραμένει ανεκπλήρωτο το πάγιο αίτημα της επιστημονικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής για καθιέρωση καθημερινής άσκησης στο σχολικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η υποκινητικότητα αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και ευθύνεται για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τη χώρα μας, καθώς, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2022 οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο «υποκινητικός» λαός στην Ευρώπη. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για τα παιδιά και τους εφήβους, καθώς σύμφωνα με τον ΠΟΥ, σχεδόν το 50% των παιδιών ηλικίας 3-13 ετών δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, ενώ το ποσοστό αυτό αγγίζει σχεδόν το 80% στις ηλικίες 14-18 ετών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συστηματική άσκηση και η καθημερινή φυσική δραστηριότητα συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των παιδιών. Εντούτοις και παρά τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία, στη χώρα μας εξακολουθεί να απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης για τη φυσική δραστηριότητα και τη διά βίου άσκηση των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Αντίθετα, υλοποιούνται κατά καιρούς αποσπασματικές δράσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας, ενώ το πάγιο αίτημα της επιστημονικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής για καθημερινή άσκηση των παιδιών στο σχολείο παραμένει διαχρονικά αναξιοποίητο.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν άλυτα τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τις ελλείψεις σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τις ανεπαρκείς σχολικές αθλητικές υποδομές και τον ελλιπή ή επικίνδυνο αθλητικό εξοπλισμό. Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3243/3-10-2025 Αναφορά μας προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, είχαν επισημανθεί τα μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, οι σοβαρές ελλείψεις σε αθλητικό εξοπλισμό και τα ζητήματα ασφάλειας στα σχολεία, κατόπιν σχετικής επιστολής της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Επειδή η σχολική κοινότητα αποτελεί τον βασικότερο χώρο πρόληψης, ενημέρωσης και καλλιέργειας υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών.

Επειδή η καθημερινή άσκηση των παιδιών στο σχολείο αποτελεί πάγιο αίτημα της επιστημονικής κοινότητας και κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της υγείας του μαθητικού πληθυσμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός: