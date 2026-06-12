Κοντοτόλη: Η κυβέρνηση οδηγεί την κτηνοτροφία σε αδιέξοδο – Άρση τώρα της απαγόρευσης μετακίνησης των κοπαδιών

Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη, Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με 12 ακόμη Βουλευτές του κόμματος, ζητώντας την άμεση επανεξέταση της απαγόρευσης μετακίνησης των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων προς τους θερινούς βοσκοτόπους και τη λήψη μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας.

Η Ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή την υπ’ αριθμ. 138714/29-05-2026 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, η οποία απαγορεύει τις μετακινήσεις των κοπαδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο και στις τοπικές αρχές. Όπως επισημαίνεται και στην επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προς το Υπουργείο, η απόφαση αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα εκατοντάδων μετακινούμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στη Θεσσαλία δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μετακινούμενων αιγοπροβατοτρόφων, οι οποίοι κάθε χρόνο μεταφέρουν τα κοπάδια τους σε ορεινούς θερινούς βοσκοτόπους της Ηπείρου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ανέρχονται περίπου στους 300, με ζωικό κεφάλαιο που ξεπερνά τα 70.000 αιγοπρόβατα.

Οι Βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η παραμονή των ζώων στις χειμερινές εγκαταστάσεις κατά τη θερινή περίοδο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παραγωγικότητα και την ευζωία τους, καθώς οι υποδομές δεν είναι σχεδιασμένες για τις αυξημένες θερμοκρασίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες του καλοκαιριού. Παράλληλα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία των ζώων, ενώ οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες, μειωμένη γαλακτοπαραγωγή και πιθανή απώλεια συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Οι Βουλευτές ζητούν από το Υπουργείο να γνωστοποιήσει τα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα που οδήγησαν στην καθολική απαγόρευση των μετακινήσεων, να εξετάσει την επαναφορά του καθεστώτος ελεγχόμενων μετακινήσεων, να αξιολογήσει τις οικονομικές και παραγωγικές επιπτώσεις της απόφασης και να προχωρήσει στη λήψη μέτρων στήριξης και αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων.