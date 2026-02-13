Κοντοτόλη: “Δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια των εργαζομένων”

Η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, στην ομιλία της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», ξεκίνησε την τοποθέτησή της όχι από τους αριθμούς αλλά από τους ανθρώπους, αναφερόμενη στην τραγωδία στη Βιολάντα, όπου χάθηκαν πέντε γυναίκες, αφήνοντας πίσω τους πέντε οικογένειες κατεστραμμένες και μια πόλη ακόμη σοκαρισμένη.

Η κ. Κοντοτόλη ανέδειξε την τραγική υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία λειτουργεί με μόλις πέντε άτομα συνολικά και ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο για δύο νομούς και περίπου 12.000 βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ενώ μόνο τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 26 εργατικά ατυχήματα στους δύο νομούς. Όπως τόνισε, οι επιθεωρητές αδυνατούν να κάνουν προληπτικούς ελέγχους και περιορίζονται κυρίως σε κατασταλτικούς, λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό δεν είναι κράτος δικαίου, είναι κράτος εγκατάλειψης».

Παράλληλα, κατήγγειλε τις fast track διαδικασίες αδειοδότησης χωρίς ουσιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, καθώς και την πραγματικότητα που περιγράφει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, με χώρους εργασίας που μετατρέπονται σε «Αρένες Θανάτου». Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, σημείωσε ότι δεν αποκαθιστά ουσιαστικά τις Συλλογικές Συμβάσεις, καθώς δεν επαναφέρει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δεν επιστρέφει τη μονομερή προσφυγή στον ΟΜΕΔ και διατηρεί μνημονιακές εξαιρέσεις που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα.

Κλείνοντας, η Μαρίνα Κοντοτόλη ξεκαθάρισε ότι δεν υπερψηφίζει το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως «η ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια είναι βαρβαρότητα, η οικονομία χωρίς δικαιώματα είναι εκμετάλλευση και το κράτος που δεν προστατεύει τη ζωή των εργαζομένων δεν αξίζει την εμπιστοσύνη τους»