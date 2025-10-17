Κοντοτόλη: Αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας εις βάρος των Διοικητικών Σωφρονιστικών Υπαλλήλων

Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, το ζήτημα της κατάφωρης αδικίας που υφίστανται οι Διοικητικοί Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι, όπως αυτό αποτυπώνεται στο υπόμνημα που κατέθεσαν στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους.

Αναφορά προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατέθεσε η Βουλευτής, ζητώντας απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τα αιτήματα που διατυπώνονται στο υπόμνημά τους.

Όπως επισημαίνουν οι Διοικητικοί Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι, εξαιρούνται αδικαιολόγητα και επί σειρά ετών από την καταβολή τόσο του επιδόματος ειδικών καθηκόντων όσο και του επικίνδυνου – ανθυγιεινού επιδόματος, παρά το γεγονός ότι εργάζονται υπό τις ίδιες απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες με τους υπόλοιπους υπαλλήλους των σωφρονιστικών καταστημάτων. Η εξαίρεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών μισθολογικών ανισοτήτων, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει το αίσθημα δικαίου και την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τίθενται είναι η ένταξη των Διοικητικών Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στους δικαιούχους των ανωτέρω επιδομάτων και η αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην ασφάλεια, την τάξη και την εύρυθμη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων.