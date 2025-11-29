Κοντοτόλη: Άμεση ρύθμιση για να μη μένουν “στον αέρα” οι διδάσκοντες παραδοσιακής μουσικής

Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων Μαρίνας Κοντοτόλη, το σοβαρό νομοθετικό κενό που στερεί επαγγελματική αναγνώριση και υπηρεσιακή συνέχεια στους διδάσκοντες ελληνικών παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι, παρά τη θεμελιώδη σημασία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, οι άνθρωποι που την υπηρετούν εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αδιανόητη θεσμική εκκρεμότητα.

Όπως τονίζεται στην ερώτηση, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 7275/2022, που καθόρισε μεταβατική περίοδο έως το 2027, δεν ορίζει καμία διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης για τους ήδη διδάσκοντες παραδοσιακά όργανα, παρότι διαθέτουν πολυετή αποδεδειγμένη διδακτική και καλλιτεχνική εμπειρία, προετοιμάζουν μαθητές για εξετάσεις και τίτλους σπουδών και καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της μουσικής παιδείας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα θεσμικό παράδοξο: ο διδάσκων μπορεί να χορηγεί τίτλους σπουδών και να υπογράφει βαθμολογίες, αλλά δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει ο ίδιος αντίστοιχο τίτλο με δίκαιη διαδικασία αναγνώρισης προσόντων.

Η παραδοσιακή μουσική δεν είναι απλώς ένα μάθημα· είναι ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά χάρη στους ανθρώπους που την υπηρετούν. Αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται σεβασμό, προστασία και σαφές νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει άμεσα:

• σε θεσμοθέτηση διαδικασίας αναγνώρισης εμπειρίας και διδακτικού έργου

• σε δίκαιο και επαρκές μεταβατικό πλαίσιο πριν το 2027

• σε μέτρα προστασίας της παραδοσιακής μουσικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα

Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι η ελληνική μουσική παράδοση θα συνεχίσει να διδάσκεται με ποιότητα, χωρίς οι διδάσκοντες να ζουν σε συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας.