Κοντοτόλη: «Άμεση παρέμβαση για την αποσυμφόρηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων»

Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε η Ανεξάρτητη Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας της Ένωσης Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων για την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της πόλης.

Σύμφωνα με την επιστολή της Ένωσης, το Κατάστημα, με εγκεκριμένη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, φιλοξενεί σήμερα 776 άτομα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υπερπληρότητα της τάξης του 129%. Παράλληλα, οι συχνές διακοπές υδροδότησης, ο συνωστισμός στα κελιά και οι αυξημένες εντάσεις μεταξύ των κρατουμένων δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, την υγιεινή και την εύρυθμη λειτουργία της δομής, ενώ οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εργάζονται καθημερινά υπό συνθήκες εξαντλητικής πίεσης.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη ζητά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων και να εξετάσει το αίτημα της Ένωσης για αναστολή νέων εισαγωγών κρατουμένων έως ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους κρατούμενους και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό.

Η ασφάλεια των εργαζομένων, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπονομεύονται από την αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων.

Με την Αναφορά της, η κ. Κοντοτόλη καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπερπληρότητα και να αποκατασταθούν συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.