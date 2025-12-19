Κονδύλιο 800.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στον Ασπροπόταμο

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάχθηκε η αποκατάσταση του οδικού δικτύου της περιοχής Ασπροποτάμου, για τις ζημιές που υπέστη από τα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 800.000 και περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από την πρώτη στιγμή μέχρι και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν τον προσεχή Μαϊο.

Η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2025, απαιτεί κυρίως την επισκευή των προσβάσεων των γεφυρών, την άρση των καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο, καθώς και την απομάκρυνση φερτών υλικών και αντικειμένων που παρέσυρε το νερό όπως είναι για παράδειγμα οι αρδευτικοί σωλήνες.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr