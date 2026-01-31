Κοινωνική προσφορά σε δομές του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται η προσφορά σε κοινωνικές δομές του Δήμου Τρικκαίων. Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 ο Ανθρωπιστικός Σύλλογος «ΜοιράΖΩμαι» και η εταιρεία «Προμηθέας ΕΠΕ» συνεργάστηκαν με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, προσφέροντας συσκευασίες αναψυκτικών. Η προσφορά επιδόθηκε Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων.

Στη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής παρέστη η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Δήμητρα Νάτσινα, η οποία ευχαρίστησε τα στελέχη του Συλλόγου και της εταιρείας, για την κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης στην οποία προέβησαν. Παραβρέθηκαν επίσης, η Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας, Βέρα Ντάκου καθώς και οι υπεύθυνες των Δομών, που ομοίως ευχαρίστησαν τους προσφέροντες για την πράξη τους.

Από το γραφείο Τύπου