Κοινή θέση Δήμου Τρικκαίων – ΕΛΜΕΤ ενάντια στην κατάργηση Σχολικών Επιτροπών

Σύμπτωση απόψεων ενάντια στην επικείμενη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών καταγράφηκε στη συνάντηση ΕΛΜΕ Τρικάλων και αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων.

Μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕΤ με επικεφαλής την πρόεδρο κ. Ουρανία Παπαζεύκου, συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο Μιχάλη Λάππα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η κατάργηση Σχολικών Επιτροπών από την 1η Αυγούστου, και σε Δήμους με περισσότερα από 100 διδακτήρια.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού η ΕΛΜΕΤ εξέφρασε την αντίθεσή της στον συγκεκριμένο νόμο, ο κ. Λάππας υπενθύμισε ότι ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, μία ημέρα πριν, συζητήθηκε το ίδιο ζήτημα και εκφράστηκε ομοίως η αντίθεση στη ρύθμιση.

Ο κ. Λάππας τόνισε επίσης ότι υφίσταται προοπτική έκδοσης ψηφίσματος, υπενθυμίζοντας ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων απέστειλε ομόφωνο ψήφισμα στα συναρμόδια υπουργεία, αιτούμενο μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις συντηρήσεις στα σχολικά κτήρια.

Ακολούθως η συζήτηση περιστράφηκε σε ζητήματα απαραίτητων τεχνικών βελτιώσεων και συντηρήσεων σε σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, βάσει παρατηρήσεων καθι διαπιστώσεων της ΕΛΜΕΤ.

Στη συνάντηση από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων παραβρέθηκε και η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη και από την ΕΛΜΕΤ οι κ.κ. Ηρώ Κανταρτζή, Γρηγόρης Θώδης και Κώστας Μιχαλάκης, ενώ τη συζήτηση παρακολούθησε και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής κ. Βαγγ. Κίττος και Κ. Μπαλάφας, καθώς είχε προηγηθεί συνεδρίαση του οργάνου.

Από το γραφείο Τύπου