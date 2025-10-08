“Κλικ” ανανέωσης από την e-trikala ΑΕ

Καθώς ο 14ος Μύλος των Ξωτικών ανανεώνεται, δεν ήταν δυνατόν να μην ανανεωθεί και η «όψη» της δημοτικής εταιρείας που τον υλοποιεί. Η e-trikala ΑΕ, μια από τις πλέον επιτυχημένες δημοτικές αναπτυξιακές εταιρείες στη χώρα μας, δίνει το νέο της στίγμα με τη νέα της ιστοσελίδα.

Στη γνωστή διεύθυνση www.e-trikala.gr, η εταιρεία των τρικαλινών και των καινοτόμων έργων, προσκαλεί τους πολίτες να την επισκεφθούν, να την ερευνήσουν, να δουν τα όσα προσφέρει.

Η νέα φάση της εταιρείας χαρακτηρίζεται από νέα πρόεδρο – την επί χρόνια αντιδήμαρχο Εφη Λεβέντη – νέο διευθύνοντα σύμβουλο – τον τέως ειδικό συνεργάτη του Δήμου Τρικκαίων κ. Γιώργο Χρυσόμαλλο -, προσωπικό που διαθέτει γνώση και εμπειρίες, καθώς και νέους συνοδοιπόρους με όρεξη και νέες ιδέες.

Η ιστοσελίδα αντανακλά άνεμο ανανέωσης.

Διαφορετικό λογότυπο για την εταιρεία, διαφορετική οπτική, ευανάγνωστη και εύκολα διαχειρίσιμη ιστοσελίδα, τακτοποιημένη και ακριβής, κάνει πιο εύκολη και πιο ελκυστική την περιήγηση: το προφίλ της, οι υπηρεσίες που προσφέρει και τα έργα, η διαχείριση πολιτιστικών χώρων, φυσικά ο Μύλος των Ξωτικών, το Gisemi Hab (ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας), τα Smart and Green Trikala, η Cities Net, είναι πεδία στα οποία καθένας και καθεμία μπορούν να επισκεφθούν και να μάθουν περισσότερα για την εταιρεία.

Μια εταιρεία που λειτουργεί με νέο μότο: «Οραματιζόμαστε, Δημιουργούμε, Καινοτομούμε».

Από το γραφείο Τύπου