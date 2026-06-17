Κλειστό το Σάββατο 20 Ιουνίου το «νησάκι» στο πάρκο Ματσόπουλου, λόγω πραγματοποίησης συναυλίας

Ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ ενημερώνουν τους πολίτες ότι λόγω πραγματοποίησης συναυλίας το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο χώρος στο «νησάκι», στο πάρκο Ματσόπουλου, θα παραμείνει κλειστός.

Από το πρωί της ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες για την πραγματοποίηση της συναυλίας, με αποτέλεσμα ο χώρος να είναι μη προσβάσιμος και, για λόγους ασφαλείας, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες.

Επίσης, κλειστή θα είναι και η παιδική χαρά.

Αντιθέτως, ανοιχτό θα παραμείνει το καφέ στον Μύλο.

Από το γραφείο Τύπου