Κλειστές οι σχολικές μονάδες την Παρασκευή στις κοινότητες Κλεινοβού, Μαλακασίου και Χασίων

Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει ότι για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί στις Δημοτικές Κοινότητες Κλεινοβού, Μαλακασίου και Χασίων θα παραμείνουν κλειστές και αύριο, Παρασκευή 23/1/2026.

Οι μαθητές οι οποίοι προέρχονται από τις παραπάνω περιοχές, καθώς και οι μαθητές που προέρχονται από την Δημοτική Ενότητα Καστανιάς και την Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας και παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε σχολικές μονάδες της Καλαμπάκας θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με τις οδηγίες των σχολικών τους μονάδων.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις μαθητών για τις εξής διαδρομές:

• Αγία Παρασκευή – Βυτουμά – Σαρακίνα – Καλαμπάκα

• Σπαθάδες – Αύρα – Θεόπετρα – Καλαμπάκα

• Βασιλική – Καλαμπάκα

• Διάβα – Καλαμπάκα

• Καστράκι – Καλαμπάκα