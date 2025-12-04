Κλειστά τα σχολεία στις ΔΕ Βασιλικής, Κλεινοβού, Μαλακασίου, Χασίων λόγω κακοκαιρίας

Μετά την Κόκκινη Προειδοποίηση που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για ιδιαίτερα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους, ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει τα εξής:

Για προληπτικούς λόγους και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Βασιλικής, Κλεινοβού, Μαλακασίου και Χασίων θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 05/12/2025.

Στην πόλη της Καλαμπάκας όλες οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι μαθητές των Γυμνασίων της Καλαμπάκας, του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας και του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας που μετακινούνται από τις παραπάνω περιοχές, θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως μέσω webex, σύμφωνα με τις οδηγίες των σχολικών τους μονάδων.

Ο Δήμος συνιστά στους δημότες να ακολουθούν τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις έως τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.