Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Ελάτη και Στουρναρέικα

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, οι σχολικές μονάδες Ελάτης και Στουρναρέικων θα παραμείνουν κλειστές, για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντιθέτως, όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, θα λειτουργήσουν κανονικά, με ώρα έναρξης μαθημάτων στις 09:00 π.μ., προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και θα ενημερώσει εκ νέου σε περίπτωση νεότερων αποφάσεων.

Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.