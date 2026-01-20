Κλειστά και την Τετάρτη τα σχολεία σε Ελάτη και Στουρναρέικα

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολικών μονάδων της Ελάτης και των Στουρναρεικων.

Η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που στεγάζονται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων.

Καλούνται οι γονείς και οι μαθητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Δήμου από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.