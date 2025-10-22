Κινούμαστε για τη φύση: Η δράση που συνδέει τον σχολικό αθλητισμό με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ENLITE (ENvironmentally LITErate youth through an Interdisciplinary Intervention).

Η εκδήλωση, με τίτλο: «ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ» , πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 13:00, στο κτήριο Παπαστεριάδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη σε σχολεία των Τρικάλων. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση της περιγραφής του προγράμματος ENLITE και των πρωταρχικών δεδομένων από τον Καθηγητή ΠΘ, κ. Νικόλαο Κομούτο, την εισήγηση για τη φυσική δραστηριότητα με τη χρήση επιταχυνσιογράφων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής από τον Επίκουρο Καθηγητή ΠΘ, κ. Χαράλαμπο Κρομμύδα, καθώς και την παρουσίαση συνεντεύξεων με μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, κα. Μαρία Αγγέλη.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την υιοθέτηση και διάχυση αποτελεσματικών πρακτικών που ενισχύουν τον θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο στο σχολείο και τις τοπικές κοινότητες, την οποία συντόνισε ο Καθηγητής ΠΘ, κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, παρουσιάζοντας προγράμματα αγωγής υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, δόθηκαν αναμνηστικά στα σχολεία που συμμετείχαν.

Στην εκδήλωση κλήθηκαν και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Δρ. Χρήστος Τρικάλης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή των σχολείων μας σε ένα τόσο πρωτοποριακό πρόγραμμα όπως το ENLITE. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποδεικνύει πώς η ακαδημαϊκή έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην τάξη, προσφέροντας στους μαθητές μας σύγχρονα και ουσιαστικά ερεθίσματα. Διδάσκουμε στα παιδιά όχι μόνο να αθλούνται, αλλά και να γίνονται ενεργοί πολίτες που νοιάζονται για το περιβάλλον και την κοινότητα».



Από την πλευρά τους, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, κ. Νικόλαος Κομούτος, κ. Χαράλαμπος Κρομμύδας και κα. Μαρία Αγγέλη, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας και τόνισαν: «Το πρόγραμμα ENLITE αξιοποιεί τη φυσική ανάγκη των παιδιών για κίνηση και παιχνίδι, για να μεταδώσει γνώσεις και να διαμορφώσει στάσεις ζωής. Όταν η μάθηση για την προστασία του πλανήτη γίνεται βιωματική μέσα από τον αθλητισμό, τότε γίνεται κτήμα των μαθητών. Στην εκδήλωση μοιραστήκαμε τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης».

Στην Εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας.

Επίσης παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν την εκδήλωση οι: κ. Βασίλειος Κωτούλας Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης και Σύμβουλος Εκπαίδευσης της ΔΙΠΕ Τρικάλων, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Καραγεώργος, κ. Νικόλαος Μητούλας, κα. Ευανθία Κοτρώτσιου, η κα. Δήμητρα Παπανδρέου και η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρυσούλα Τσαγγάρη.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό του έργου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://enliteproject.eu.

