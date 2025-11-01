Καταδίκες για τον θάνατο εργαζομένου σε επιχείρηση των Τρικάλων

Ποινές φυλάκισης σε δυο μέλη της διοίκησης και ενός στελέχους τοπικής επιχείρησης γάλακτος επέβαλε το Τριμελές Πλειμμελειοδικείο Τρικάλων για τον θάνατο εργαζομένου το 2022 στα Τρίκαλα.

Στη δίκη εξετάστηκαν οι συνθήκες θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος που συνέβη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στις 15 Μαίου 2022, με θύμα τον εργαζόμενο Λεωνίδα Δημούση, ετών 48, πατέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το trikkipress.gr, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια δια παραλείψεως τελεσθείσα, ήταν δύο εκ των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας ήτοι οι: Γ.Γ. και Χ.Γ. καθώς και ο προιστάμενος βάρδιας Β.Μ. Κρίθηκαν ένοχοι και επιβλήθηκε στον καθένα ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, ενώ αθώος κρίθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος Χ.Ζ. τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση.

Να υπενθυμήσουμε ότι ο εργαζόμενος είχε τραυματισθεί θανάσιμα καθώς παγιδεύτηκε ανάμεσα σε μηχάνημα αποστοιβαχτή και στοίβας καλουπιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

trikalaenimerosi.gr