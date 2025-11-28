Καταγραφή των ευάλωτων ομάδων από τον Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, σχεδιάζει οργανωμένη προληπτική πολιτική για την προστασία των πολιτών, σε περιπτώσεις που προκύψει κίνδυνος από φυσικά φαινόμενα, μεριμνώντας για την έγκαιρη ενημέρωση και απομάκρυνση, ειδικά των ευάλωτων ομάδων.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται από Δευτέρα 1/12/2025 έως και Δευτέρα 15/12/2025, είτε τα ίδια τα άτομα που διαβιούν εντός των ορίων του Δήμου Πύλης και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, μοναχικά κλπ), είτε οι προσωπικοί τους βοηθοί, να αποστείλουν τα στοιχεία τους προς το Δήμο Πύλης μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, ώστε να καταγραφούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων και να ενσωματωθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στα Σχέδια Άμεσης Κινητοποίησης, για την έγκαιρη ενημέρωση, ειδοποίηση και προληπτική απομάκρυνσή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι, μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι τα παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο

Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, κλπ.)

Η κατηγορία ευαλωτότητας που ανήκουν (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένο άτομο)

Η κατηγόρια αναπηρίας που ανήκουν (κώφωση, τύφλωση, κλπ)

Η ειδική θεραπευτική – φαρμακευτική αγωγή

Τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων

Το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί για την μετακίνηση τους (π.χ. ασθενοφόρο, επιβατικό αυτοκίνητο κλπ)

Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία αποστέλλεται:

Ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για το Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών» προς το Δήμο Πύλης (Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων 1940 1, Τ.Κ.: 42032, Πύλη) Με κατάθεσή της αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Πύλης (Ηρώων 1940 1, Τ.Κ.: 42032, Πύλη) Η Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο email: dpilis@otenet.gr

Πληροφορίες: Ζάρρας Ιωάννης, τηλ. Επικ: 2434350324