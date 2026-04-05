Κατάμεστο το Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας σε μια βραδιά βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης με Γλυκερία και Βασιλόπουλο

Το βράδυ του Σαββάτου, η Καλαμπάκα έζησε μια μοναδική βραδιά πίστης και πολιτισμού, με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών και συντελεστών: του καταξιωμένου κλαρινετίστα Θανάση Βασιλόπουλου, της Γλυκερίας με τη μοναδική φωνή της, του μαέστρου και ενορχηστρωτή Νίκου Πλατύραχου, αξιόλογων μουσικών, καθώς και της χορωδίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας υπό τη διεύθυνση της εκπαιδευτικού Ρένας Λιάπη.

Ο Δήμος Μετεώρων διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τη μεγάλη συναυλία «Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδας», σηματοδοτώντας με τον πιο κατανυκτικό τρόπο την είσοδο στη Μεγάλη Εβδομάδα και στα Άγια Πάθη. Το Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας κατακλύστηκε από κόσμο, με την αίθουσα να είναι κατάμεστη και το κοινό απόλυτα προσηλωμένο σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και μυσταγωγίας. Οι εξαιρετικές ερμηνείες και η υψηλού επιπέδου μουσική παρουσία των καλλιτεχνών δημιούργησαν μια βραδιά πνευματικής ανάτασης και πολιτιστικής αρτιότητας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στο τέλος της συναυλίας, διαβάστηκε χαιρετισμός του Δημάρχου Μετεώρων, Λευτέρη Αβραμόπουλου, από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Νίκο Τσιούκα, καθώς ο Δήμαρχος δεν κατέστη δυνατό να παραστεί λόγω χειρουργικής επέμβασης. Στον σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική στιγμή για τον Δήμο Μετεώρων. Παρότι η φωνή μου δεν με υπηρετεί αυτή την περίοδο, η καρδιά μου είναι εδώ, μαζί σας, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και παράδοσης. Η αποψινή συναυλία με τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί ένα σπουδαίο πνευματικό γεγονός, που αναδεικνύει το μοναδικό βίωμα του Πάσχα στα Μετέωρα και ενισχύει την προσπάθειά που ξεκινήσαμε σε συνεργασία με τον Σεαβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκοντών μας, ώστε να καταστήσουμε τον τόπο μας έναν κορυφαίο προορισμό αυτές τις άγιες ημέρες. Θα ήθελα, μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω τον βιρτουόζο του κλαρίνου Θανάση Βασιλόπουλο, τη μοναδική ερμηνεύτρια Γλυκερία, τον εξαιρετικό μαέστρο Νίκο Πλατύραχο, όλους τους αξιόλογους μουσικούς, καθώς και τη χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας. Μας χαρίσατε μια πραγματικά μοναδική συναυλία, γεμάτη κατάνυξη, συγκίνηση και βαθιά πνευματικότητα. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε τον τόπο μας.

Σας εύχομαι από καρδιάς καλό Πάσχα, με υγεία, αγάπη και φως σε εσάς και τις οικογένειές σας».