Καστράκι: Aναβίωσε το έθιμο με το κρέμασμα των μαντηλιών στον Άη Γιώργη τον Μαντηλά

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της σημερινής ημέρας, ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, ζωντάνεψε και πάλι στο Καστράκι Καλαμπάκας το μοναδικό έθιμο του «ανεβάσματος των μαντηλιών» στο ιστορικό και ερειπωμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Μαντηλά ή Μανδηλά όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Πλήθος πιστών και επισκεπτών βρέθηκε στον χώρο για να παρακολουθήσει από κοντά αυτή την ιδιαίτερη τελετουργία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης. Αναρριχητές, ανέβηκαν στον απόκρημνο βράχο, συνεχίζοντας ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά. Αρχικά στήθηκαν τα σχοινιά από τους πρώτους αναβάτες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν εκείνοι που ανέλαβαν να ανεβάσουν και να κατεβάσουν τα πολύχρωμα μαντήλια τα οποία παίρνουν στην συνέχεια οι πιστοί.

Τα μαντήλια αυτά προσφέρονται ως τάματα στον Άγιο Γεώργιο και, αφού ολοκληρωθεί η τελετή, κόβονται σε μικρά τεμάχια και διανέμονται στους πιστούς μαζί με εικόνες του Αγίου, ως ευλογία και φυλαχτό. Παράλληλα, στο μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται δίπλα στον βράχο τελείται η Θεία Λειτουργία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και πνευματικής συγκίνησης.

Η ονομασία «Μαντηλάς» ή “Μανδηλάς” συνδέθηκε με τον Άγιο Γεώργιο εξαιτίας αυτού του ξεχωριστού εθίμου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η αρχή έγινε όταν ένας Οθωμανός στρατιώτης έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκοβε ξύλα στο άλσος του Αγίου. Η γυναίκα του, με πίστη και αγωνία, έβγαλε το μαντήλι της και το αφιέρωσε στον Άγιο ζητώντας βοήθεια. Ένας κάτοικος το ανέβασε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα ο άνδρας συνήλθε, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα και στάθηκε η αφορμή για τη γέννηση της παράδοσης.

Κάθε χρόνο, το Καστράκι τιμά με ιδιαίτερη ευλάβεια τον Άγιο Γεώργιο, κρατώντας ζωντανό ένα έθιμο που δεν αποτελεί μόνο θρησκευτική έκφραση, αλλά και έναν ισχυρό δεσμό με την ιστορία, την πίστη και την ταυτότητα του τόπου.

