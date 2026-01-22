Κανονικά η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων από Μουργκάνι έως Μαλακάσι

Ανακοινώνεται ότι με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, από την 08.00΄ ώρα σήμερα (22-01-2026) άρθηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων ήτοι από το 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου).

Επισημαίνεται ότι, στο ανωτέρω τμήμα, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και πλέον δεν απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων.

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, όταν κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού Τρικάλων.