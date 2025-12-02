Καναρίνια και αγριοπούλια σε διαγωνισμό και έκθεση της ΣΚΑΘ στα Τρίκαλα

Μια ακόμη σημαντική διοργάνωση για τον Σύλλογο Καναρινιών και Αγριοπουλιών Θεσσαλίας (ΣΚΑΘ) πραγματοποιείται στα Τρίκαλα. Το πενθήμερο 3 έως 7 Δεκεμβρίου 2025 ο ΣΚΑΘ διοργανώνει τον Πρώτο Μονοήμερο Διαγωνισμό Πουλιών (1st One-day Bird Show), στον χώρο δίπλα από το Στ΄ ΚΑΠΗ (Καλαμπάκας και Αμπάτη 13).

Πρόκειται για συνέχεια των προηγούμενων διοργανώσεων με έκθεση και διαγωνισμό πουλιών, με τη διαφορά πως φέτος η κρίση των πουλιών θα διαρκέσει μία ημέρα, με την παρουσία εθνικών κριτών.

Τα εντυπωσιακά και όμορφα καναρίνια και αγριοπούλια της Θεσσαλίας θα εκτίθενται για τους πολίτες την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 τις ώρες 15:00 – 20:00 και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, τις ώρες 10:0- 20:00, με ελεύθερη είσοδο.

Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου