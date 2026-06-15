Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας επιστρέφει για να μας συντροφεύσει κι αυτό το καλοκαίρι!

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) ανοίγουν τις πόρτες τους και μας προσκαλούν να βουτήξουμε στον κόσμο –και στην ουσία– του βιβλίου.

Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία μάς φέρνει κοντά σε βιβλία κάθε είδους, βιβλία παράξενα, διαφορετικά, βιβλία που γεννούν ερωτήματα, που εμπνέουν και δίνουν φτερά στη σκέψη.

Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες μεταμορφώνονται σε χώρους έμπνευσης, εξερεύνησης και ελεύθερης έκφρασης και γίνονται τόποι όπου κάθε παιδί μπορεί να πει τη δική του ιστορία — μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Σας περιμένουμε στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για ένα καλοκαίρι γεμάτο φαντασία, γνώση και δημιουργία.

Φέτος η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) συνεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα: #ΚΕ2026gr και #forEBEr.

Από το γραφείο Τύπου