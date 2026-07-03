Καλοκαίρι πολιτισμού στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Νέες δραστηριότητες για τον πολιτισμό και τα παιδιά ετοίμασε ο Δήμος Τρικκαίων, για το πλήθος των χωριών που βρίσκονται στα όριά του. Οι δραστηριότητες αυτές συμπληρώνουν

– τις παραστάσεις στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

– τις προβολές του θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου

– τις συναυλίες του Δημοτικού Ωδείου

– τις δράσεις της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Ολον αυτόν τον σχεδιασμό παρουσίασαν σε προέδρους συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Ο κ. Σακκάς τόνισε τη σημασία που αποδίδει η δημοτική αρχή σε θέματα ενίσχυσης πολιτιστικής δράσης και στα χωριά, κάτι που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον Στάθηκε την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην αντιδημαρχία Πολιτισμού και στη συνεργασία με τα συμβούλια των Κοινοτήτων για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους κατοίκους και δη για τη νεολαία

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Λάππας παρουσίασε τους δύο βασικούς άξονες δράση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο ένας είναι οι προβολές ταινιών, ο δεύτερος η διασκέδαση – ψυχαγωγία για παιδιά, είτε με παραστάσεις Καραγκιόζη, είτε με δραστηριότητες. Η συνεργασία με τα μέλη των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων εστιάζει στη συγκεκριμενοποίηση χώρων, επιλογής ημερών και τεχνικών λεπτομερειών, για να παρασχεθεί και παρουσιαστεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητικών Χώρων Κώστας Αργυρίου και οι πρόεδροι των συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Γοργογυρίου Μάκης Ρέμπελος, Μεγάρχης Γιώργος Καραλής, Δενδροχωρίου Γιάννα Ντάκου, Χρυσαυγής Νίκος Τρίγκας, Κ. Ελάτης Αποστόλης Κατσαρός, Αγίας Κυριακής Χρήστος Παπαευθυμίου, Αρδανίου Ελένη Τσιλιλή, Αγρελιάς Λάμπρος Πέτσας, Χρυσαυγής Δημήτρης Καρυδόπουλος, Παλαιοπύργου Νέστωρας Παπαδημητρίου, Φωτάδας Αχιλλέας Κυριάκος, Κεφαλόβρυσου Σωτήρης Τσιγάρας, Ρογγίων Αποστόλης Αγγςλόπουλος, Ξυλοπάροικου Νίκος Τζερεμές.

Παρέστησαν επίσης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κ. Στέφανος Νταλάσης και η προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού κ. Μαρίζα Τσιούτσια.

Με νεότερη ανακοίνωση και αφού οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες, θα γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα των δράσεων στα χωριά.

Από το γραφείο Τύπου