Καλλωπισμός και καθαρισμός πρασίνου σε τέσσερις γειτονιές των Τρικάλων

Σε 4 γειτονιές με τις πλατείες τους συνεχίστηκαν οι εργασίες καλλωπισμού και καθαρισμού πρασίνου από την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης (τμήμα Αστικού Πρασίνου και Περιβάλλοντος) ολοκλήρωσε τον καθαρισμό στις πλατείες Βουβής, Φιλίας των Λαών και Κουτσομυλίων, καθώς και στις νησίδες στην οδό Κλειδωνοπούλου, στη ζωαγορά.

Οι εργασίες, επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Ακης Αναστασίου, αφορούν τη βελτίωση της εικόνας των πλατειών, χρήσιμων για όλους και όλες.

Από το γραφείο Τύπου