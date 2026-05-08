Καλαμπάκα: Χειροπέδες σε 26χρονο για απάτη – Απέσπασε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Eνας 26χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων για απάτη σε βάρος μιας ηλικιωμένης.

Η γυναίκα πείστηκε και παρέδωσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε από άτομο, που προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 6-05-2026 σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, 26χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος δύο ακόμη ημεδαπών (28 και 33 ετών) και άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 6-05-2026 σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα πείστηκε και παρέδωσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε από άτομο, που προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η παθούσα παρέδωσε τα προαναφερόμενα στον 26χρονο και στον 28χρονο, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του τρίτου ημεδαπού.

Μετά από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο 26χρονος σε δύσβατη δασώδη περιοχή και ακινητοποιήθηκε.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα που επέβαιναν οι δράστες, καθώς και το χρηματικό ποσό των -130- από την κατοχή του συλληφθέντος.