Και το 2026 δωρεάν τσιπάρισμα και στείρωση δεσποζόμενων ζώων 

Συνεχίζεται και το 2026 η έμπρακτη στήριξη της φιλοζωίας και των δεσποζόμενων ζώων από τον Δήμο Τρικκαίων. Το πρόγραμμα δωρεάν ηλεκτρονικής σήμανσης και στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και ποιμενικών σκύλων αφορά σε που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες (ΑμεΑ, τρίτεκνοι, με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.α.).

Βάσει του σχετικού νόμου 4830/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων. Ηδη έχουν γίνει δύο κύκλοι στειρώσεων τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για φέτος θα υποβάλλονται το διάστημα 1-20 Μαρτίου 2026. Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε ειδικό σταντ στο ισόγειο του Δημαρχείου Τρικκαίων.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ

Ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Πολίτες που διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρικκαίων και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

1. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%

2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Μονογονεϊκές οικογένειες Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοιμε κριτήριο τα εισοδηματικά κριτήρια: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και 10.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος ως 18 ετών και ως 25 εφόσον φοιτούν σε δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών)

5. Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

6. Ιδιοκτήτες ποιμνίων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση (ΕΔΩ και σε ειδικό stand στο ισόγειο του Δημαρχείου Τρικκαίων)

• Υπεύθυνη δήλωση κατάστασης υγείας του ζώου (ΕΔΩ και σε ειδικό stand στο ισόγειο του Δημαρχείου Τρικκαίων)

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

• Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους

• Αντίγραφο Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώου (εφόσον υπάρχει)

Με τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Άτομα με αναπηρία: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ

2. Άνεργοι: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από Δ.ΥΠ.Α.

3. Μονογονεϊκές οικογένειες, Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι: Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Βεβαίωση ΚΕΑ

5. Ιδιοκτήτες ποιμνίων: Δήλωση ΟΣΔΕ ή Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Ως όριο τίθεται 1 δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς ή 1 ποιμενικό σκύλο (αφορά αποκλειστικά ποιμενικούς σκύλους και όχι τα οικόσιτα ζώα συντροφιάς) ανά αίτηση κατά έτος υλοποίησης του προγράμματος, και για συνολικό αριθμό ζώων όπως θα αποτυπώνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ

Υφίσταται ποσόστωση μεταξύ των κατηγοριών για την υλοποίηση του προγράμματος για το σύνολο των ζώων που θα διαχειρίζονται ανά έτος, ως εξής:

– Το 50% θα αφορά ζώα συντροφιάς που θα ανήκουν σε δημότες από τις κατηγορίες των ευαίσθητων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

– Το 50% από την κατηγορία των Ιδιοκτητών ποιμνίων.

Εφόσον το ποσοστό σε κάποια από τις δύο ομάδες δεν καλύπτεται από τα υποβληθέντα αιτήματα, με απόφαση της αρμόδιας 5μελούς επιτροπής, θα υπάρχει δυνατότητα κάλυψής του από άλλη ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών) του δικαιούχου, μέχρι να καλυφθεί η ποσόστωση της κάθε κατηγορίας και μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός ετήσιος αριθμός των ζώων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς (protocol@trikalacity.gr) ή διά ζώσης στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων (ισόγειο Δημαρχείου) το διάστημα 1 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να προγραμματιστούν οι σχετικές ενέργειες. Θα ακολουθήσουν και νέες περίοδοι υλοποίησης του προγράμματος. Οι αιτήσεις απευθύνονται στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων. Πληροφορίες παρέχονται στον τηλεφωνικό αριθμό 243176617.

