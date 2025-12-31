Και την Πρωτοχρονιά δίπλα στις ευπαθείς ομάδες το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων

Και για τις γιορτές του νέου έτους ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει μέλη ευπαθών ομάδων. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το Κοινωνικό Εστιατόριο στο κτήριο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου, με αφορμή τη διανομή μερίδων φαγητού για δύο ημέρες σε 220 δικαιούχους.

Ο κ. Σακκάς ενημερώθηκε για την πορεία της ετοιμασίας και της διανομής φαγητού, συνομιλώντας με τους εργαζόμενους της δομής και δικαιούχους. Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ευχαριστούν τον πρώην αντιδήμαρχο Τρικκαίων Γιώργο Στουρνάρα για την ευγενή του κίνηση, να προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα φαγητού στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου προς διανομή, στηρίζοντας ενεργά και έμπρακτα τη δράση της δομής.

Από το γραφείο Τύπου