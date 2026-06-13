Καθορίστηκαν τα δίκτυα αστικών και υπεραστικών οδικών μεταφορών στη Θεσσαλία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα των τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημόσιων οδικών μεταφορών επιβατών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η απόφαση βασίζεται στη μελέτη σχεδιασμού του δικτύου τακτικών οδικών επιβατικών μεταφορών που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υποβλήθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και σε σχετικές εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών και τεχνικών συμβούλων.

Στο νέο πλαίσιο καθορίζονται αναλυτικά οι υπεραστικές και αστικές γραμμές που θα εξυπηρετούν τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, με προσδιορισμό των διαδρομών, των αποστάσεων, του αριθμού των ετήσιων δρομολογίων και των συνολικών χιλιομετρικών καλύψεων ανά γραμμή.

Δημογραφικάστοιχεία

Για τη Μαγνησία προβλέπονται 50 υπεραστικές γραμμές με συνολική ετήσια διανυόμενη απόσταση περίπου 6,4 εκατ. χιλιομέτρων, καθώς και 49 αστικές γραμμές στον Βόλο με ετήσια κάλυψη περίπου 1,85 εκατ. χιλιομέτρων.

Αντίστοιχα, για τη Λάρισα ορίζονται 40 υπεραστικές γραμμές και 49 αστικές γραμμές, ενώ για τα Τρίκαλα καθορίζονται 46 υπεραστικές και 70 αστικές γραμμές.

Β. Βεγιάζη (metaforespress.gr)