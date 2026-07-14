Καθαριότητα και καλλωπισμός πρασίνου σε διάφορες περιοχές της πόλης από συνεργεία του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων τον καθαρισμό χώρων πρασίνου σε διάφορες περιοχές των Τρικάλων.Την Τρίτη το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ανά ομάδες μετέβη

– πέριξ του Φρουρίου

– σε κόμβους περιφερειακά (Πύλης, Μεγαλοχωρίου, ΟΣΕ, Μ Καλυβίων)

– στο Δημοτικό Στάδιο.

Οι καθαρισμοί από τα προσωπικό του τμήματος Αστικού Πρασίνου & Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν και ευπρεπισμό των περιοχών, σε μια προσπάθεια, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, να διαμορφωθεί πιο όμορφη και πιο καθαρή εικόνα για την πόλη, σε όλα της τα σημεία.

Οι καθαρισμοί συνεχίζονται ανά ενότητες και ανά περιοχές, βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού.