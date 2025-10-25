Καθαρισμός στην κεντρική πλατεία ενόψει 28ης Οκτωβρίου

Τα Τρίκαλα φορούν τα γιορτινά τους για την 85η επέτειο από το μεγάλο ΟΧΙ και ο Δήμος Τρικκαίων δίνει ομορφότερη εικόνα στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Από το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, το προσωπικό του τμήματος Αστικού Πρασίνου (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης) ανέλαβε την περιποίηση των τμημάτων πρασίνου στην πλατεία.

Ακολουθεί ο πρόσθετος καθαρισμός της πλατείας και των γύρω χώρων, καθώς και οι εργασίες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της παρέλασης (εξέδρα, χρωματισμός).

Παρών στις εργασίες και οι αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης και Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Καταβούτας.

Από το γραφείο Τύπου