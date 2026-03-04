Καθαρισμός νησίδας στην περιφερειακή των Τρικάλων – Παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής (φωτο)

Στον καθαρισμό της νησίδας στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, από κόμβο ΤΕΦΑΑ μέχρι κόμβο Τσαγκάδα προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων.

Η κεντρική αυτή νησίδα σε τόσο μεγάλο μήκος φροντίζεται από τη Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών με μηχανήματα και προσωπικό.

Από το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026, παρόντος του αντιδημάρχου Τάκη Παζαΐτη, γίνεται ο καθαρισμός του πράσινου, προκειμένου, εκτός από τον ευπρεπισμό, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος ο δρόμος για οδηγούς.

Την Τρίτη καθαρίστηκε το τμήμα από το ΤΕΦΑΑ προς τον μύλο ενώ την Τετάρτη 4 Μαρτίου συνεχίζεται το έργο στην αντίθετη κατεύθυνση, από μύλο Τσαγκάδα προς ΤΕΦΑΑ.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να οδηγούν προσεκτικά, μειώνοντας ταχύτητα, για την ασφάλεια των ίδιων και των εργαζομένων του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου