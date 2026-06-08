Καίριες παρεμβάσεις του Δ. Τρικκαίων στο ευρωπαϊκό συνέδριο των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων

Με δύο βασικά στοιχεία – παρεμβάσεις παρέστησαν ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ στο ετήσιο συνέδριο των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων της ΕΕ. Η διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον αντίστοιχο οργανισμό NetZeroCitiesEU, τον Δήμο του Τορίνο, το Πολυτεχνείο του Τορίνο και τους τοπικούς οργανισμούς OGR Torino και Cottino Social Impact Campus πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28, 29 Μαΐου 2026 στην πόλη του ιταλικού Βορρά.

Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά, την e-trikala ΑΕ η διευθύνουσα σύμβουλος κ. Βασιλένα Μητσιάδη, καθώς και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κωνσταντίνα Ζαχαρή.

Στο συνέδριο μετείχαν περίπου 650 εκπρόσωποι των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Εξυπνων Πόλεων της ΕΕ, ενώ έγιναν και νέες εισδοχές μελών με την παράδοση του σχετικού Mission Label, που τα Τρίκαλα έχουν λάβει ήδη από το 2024.

Σε 2 από τις 33 διαφορετικές συνεδρίες, ο Δήμος Τρικκαίων εστίασε σε 2 ζητήματα:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η προς σύσταση πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Τρικάλων, παρουσιάστηκε στο συνέδριο, εστιάζοντας, τόσο στις πρωτοβουλίες του Δήμου Τρικκαίων, όσο και στη συνέργεια που προέκυψε με το Επιμελητήριο Τρικάλων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προωθεί την προσπάθεια για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και για ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, Ταυτόχρονα, επιτρέπει σε δημότες, φορείς και επιχειρήσεις να συνδιαμορφώνουν ισότιμα, την «πράσινη» μετάβαση των Τρικάλων. Τα πρόσφατα βήματα αφορούσαν σε δημόσια συζήτηση πριν 10 ημέρες στο Επιμελητήριο και αναμένεται πρόσθετη εξειδίκευση των βημάτων που αφορούν δημότες και επιχειρήσεις.

ΘΕΣΜΙΚΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε κλειστή συνάντηση, με παρουσία Ευρωπαίων αξιωματούχων, συζητήθηκαν εγγενή θεσμικά και χρηματοδοτικά ζητήματα και αναζητήθηκαν λύσεις για ουσιαστική ανάπτυξη του ρόλου και στήριξη της προσπάθειας για την

«πράσινη μετάβαση» και την κλιματική ουδετερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπροσωπεία του Δήμου Τρικκαίων έθεσε επί τάπητος τις κοινές ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών από την κεντρική διοίκηση, με την παράλληλη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, το να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας.

Εξάλλου, η εμπειρία του Δήμου Τρικκαίων από την παρουσία του στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Αποστολή, και η συνεργασία με τις άλλες 6 πόλεις, έχουν οδηγήσει στη συνεργασία μέσω του Climanet, του δικτύου συνεργασίας των Δήμων της Ελλάδας για την κλιματική ουδετερότητα).

Κατά τη συζήτηση, έγιναν γνωστές οι προσπάθειες του Climanet και υπήρξε το συμπέρασμα ότι η δικτύωση αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις κοινές διεκδικήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων, τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του NetZeroCities, Thomas Osdoba, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Μονάδας Στρατηγικής, Συντονισμού Πολιτικών και Αστικών Μεταβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιωάννη Σαγιά, μελών της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αποστολής, εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των εκπροσώπων του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και εκπροσώπων των άλλων 5 ελληνικών και 1 κυπριακής πόλεων της Αποστολής, καθώς και Ευρωπαίων συμβούλων των πόλεων αυτών.

Μέσα από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις Πόλεις (EU Cities Mission), ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να αξιοποιεί την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, μετουσιώνοντας τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές σε εφαρμοσμένη, τοπική πολιτική προς όφελος της πόλης.

Από το γραφείο Τύπου