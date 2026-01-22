Κέντρο πνευματικής ανάτασης η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων – Tα στοιχεία για το 2025

Παραμένει σταθερά ως ο υπ’ αριθμόν ένα πυλώνας για τη γνώση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων.

Η συνεχής παρουσία της στην πνευματική ζωή, η διοργάνωση και στήριξη πλήθους εκδηλώσεων, η ενίσχυση του ρόλου της, η επέκταση των δράσεών της, η προμήθεια νέων βιβλίων, οι θεματικές εκθέσεις, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε χρόνο την πολυσχιδή της δραστηριότητα.

Μια δραστηριότητα που υποστηρίζεται από το προσωπικό της, ως τμήμα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Oλη αυτή η δραστηριότητα καταγράφεται και το 2025 σε αριθμούς.

Συγκεκριμένα:

Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 61.008 κινήσεις της συλλογής, εκ των οποίων 27.329 αφορούσαν δανεισμούς βιβλίων.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το αμείωτο ενδιαφέρον των πολιτών για το έντυπο βιβλίο. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της Βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 4.272. Οι νέες εγγραφές μελών για το 2025 έφτασαν τις 1.147.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη συνεχή διεύρυνση της αναγνωστικής κοινότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των παιδιών, καθώς 1.563 ανήλικοι χρήστες διαθέτουν ενεργή κάρτα βιβλιοθήκης. Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης αποτέλεσε σταθερό χώρο μελέτης και έρευνας, με 12.002 χρήστες (μαθητές, φοιτητές, ερευνητές) να το αξιοποιούν μέσα στο έτος. Πραγματοποιήθηκαν 44 επισκέψεις σχολικών μονάδων, με τη συμμετοχή 1.056 μαθητών και εκπαιδευτικών συνοδών. Στις δε οργανωμένες δράσεις και εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης έλαβαν μέρος συνολικά 991 άτομα, παιδιά και ενήλικες. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την εκπαιδευτική διάσταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Οι νέοι τίτλοι βιβλίων που προέρχονται από αγορές και δωρεές ανέρχονται στους 1.118.

Ο πολυδιάστατος ρόλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων καταγράφεται ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, μάθησης και δημιουργικής έκφρασης, που συνεχίζει να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Από το γραφείο Τύπου