Ιστορικό μυθιστόρημα παρουσιάζεται στο Μουσείο Τσιτσάνη

Την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 19:30, τoMoυσείο Τσιτσάνη, το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι εκδόσεις Ίκαρος σας προσκαλούν στη παρουσίαση του βιβλίου του Πρέσβη Βασίλη Παπαδόπουλου Πριγκίπισσα Άννα.

Με τον συγγραφέα θα μιλήσει ο Αγαθοκλής Αζέλης, φιλόλογος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Νομού Τρικάλων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τσιτσάνη.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αδελφή του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου, πριγκίπισσα γεννημένη στην πορφύρα της Κωνσταντινούπολης, η Άννα αναγκάζεται να παντρευτεί τον ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδίμηρο, υπό τον όρο να βαπτιστούν ορθόδοξοι χριστιανοί όλοι οι υπήκοοί του.

Ένας ταπεινός γραμματικός του παλατιού, ερωτευμένος με την πριγκίπισσα, την ακολουθεί στη Χερσώνα της Κριμαίας και κατόπιν στη νέα της πατρίδα. Στα γεράματά του αναπολεί τη μεγάλη περιπέτεια που έζησαν μαζί, από τις πολυτέλειες και τις δολοπλοκίες της βυζαντινής

Αυλής μέχρι τη ζωή στο φτωχό και παγωμένο Κίεβο. Πώς αντιμετώπισαν τις αντιδράσεις των ισχυρών στους πειρασμούς και στους κινδύνους της εξουσίας και πώς αφοσιώθηκαν στην προσπάθεια μεταλαμπάδευσης του βυζαντινού πολιτισμού σε Βαράγγους και Σλάβους στην Ανατολική Ευρώπη.

Ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα βασισμένο εν μέρει σε ιστορικά γεγονότα για τη μακρινή αρχή μιας πολιτισμικής μεταμόρφωσης που καθόρισε την ταυτότητα των Ρώσων, των Ουκρανών και των Λευκορώσων μέχρι σήμερα.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακά στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Γαλλία. Το 1985 διορίστηκε ακόλουθος πρεσβείας στον διπλωματικό κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρετώντας, εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο Κίεβο, στη Νέα Υόρκη (ΟΗΕ) και στην Μπανγκόκ.

Ως πρέσβης υπηρέτησε στο Κίεβο, στο Βουκουρέστι και στη Λισσαβώνα, ενώ για μία τριετία χρημάτισε γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Επί σειρά ετών διδάσκει στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών θέματα πρακτικής διπλωματίας και πολιτισμού.

Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια και διπλωματικές ακαδημίες διαφόρων χωρών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτισμού και γλώσσας. Έχει συγγράψει μία νουβέλα, διηγήματα και δοκίμια, μεταξύ των οποίων τα Διπλωματία και ποίηση. Η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη (Ίκαρος, 2019) και Η ακαταμάχητη τάση των Ελλήνων να γράφουν ποίηση (Ίκαρος, 2024).

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων