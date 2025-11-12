“Ιστορίες χωρίς σύνορα”: Μια δράση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στα Τρίκαλα

Εκδήλωση με τίτλο «Ιστορίες χωρίς σύνορα», πραγματοποίησε το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Τρικκαίων – παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας – στο πλαίσιο των δράσεων του για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στον

στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας, σε συνεργασία με την e-Trikala Α.Ε. και στο πλαίσιο του έργου RECIHEPE,

Το κυρίως τμήμα της περιελάμβανε αφηγήσεις, ιστορίες ζωής και βίντεο από μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στα Τρίκαλα. Ολοι τους μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, δυσκολίες αλλά και στιγμές ελπίδας, προσαρμογής και δημιουργίας στη νέα τους πατρίδα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν η κ. Βέρα Ντάκου προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τρικκαίων και η κ. Καραμπέρη Χριστίνα, Ψυχολόγος-Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας e-trikala, Τμήμα Έρευνας και Επικοινωνίας. Αμφότερες υπογράμμισαν τη σημασία της αλληλεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της στήριξης όλων των ανθρώπων που επιδιώκουν να ενταχθούν ομαλά στην τοπική κοινωνία.

Η δράση «Ιστορίες χωρίς σύνορα» αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών για την καλλιέργεια διαπολιτισμικού διαλόγου και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των κατοίκων των Τρικάλων, ανεξαρτήτως καταγωγής ή πολιτισμικού υπόβαθρου.

Η εκδήλωση έκλεισε σε θερμό και συγκινητικό κλίμα, με συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας πως οι ιστορίες και τα συναισθήματα δεν γνωρίζουν σύνορα.

Από το γραφείο Τύπου