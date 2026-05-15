Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος αδιεξόδου – Η τραγωδία των δύο 17χρονων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του για το τραγικό συμβάν των δύο κοριτσιών στην Αθήνα. Η απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη ζωή, λίγο πριν το κατώφλι των Πανελληνίων, δεν είναι απλώς ένα θλιβερό περιστατικό, αλλά μια σκληρή υπενθύμιση των σύνθετων πιέσεων που συνθλίβουν τη νέα γενιά.
Μια πολυεπίπεδη τραγωδία
Το σημείωμα που άφησαν πίσω τους τα δύο παιδιά αποτελεί μια συγκλονιστική “νεκροψία” της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.
Ως ιατρική κοινότητα, οφείλουμε να σταθούμε στα τρία σημεία που τις οδήγησαν στο κενό:
- Το βάρος των Πανελληνίων: Η μετατροπή μιας εξεταστικής διαδικασίας σε “ζήτημα ζωής και θανάτου” δημιουργεί μη διαχειρίσιμο άγχος, που συχνά πυροδοτεί ή επιδεινώνει προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές.
- Η οικονομική απόγνωση πριν την αφετηρία: Η παραδοχή τους ότι μια αποτυχία θα τις οδηγούσε σε μια ζωή με “λίγα χρήματα” και επαγγελματική αβεβαιότητα, δείχνει ότι η νέα γενιά βιώνει το μέλλον όχι ως υπόσχεση, αλλά ως απειλή.
- Η σιωπηλή μάχη με την κατάθλιψη: Η αναφορά τους σε μια τριετή πάλη με την κατάθλιψη υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και ουσιαστική στήριξη, μακριά από κοινωνικά στίγματα.
Η ευθύνη μας
Όταν παιδιά 17 ετών θεωρούν ότι ο κόσμος μας δεν τους χωράει επειδή φοβούνται την οικονομική εξαθλίωση και την αποτυχία, η κοινωνία έχει αποτύχει στη θεμελιώδη αποστολή της: να προσφέρει ελπίδα.
Ως Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων, τονίζουμε ότι η ψυχική υγεία των εφήβων πρέπει να θωρακιστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στο άγχος των εξετάσεων και στον φόβο της φτώχειας να γίνονται η “αγχόνη” για τα όνειρα των παιδιών μας.
Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στις οικογένειες. Ας είναι η τελευταία φορά που το σύστημα και η οικονομική ανασφάλεια κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.