Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος αδιεξόδου – Η τραγωδία των δύο 17χρονων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του για το τραγικό συμβάν των δύο κοριτσιών στην Αθήνα. Η απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη ζωή, λίγο πριν το κατώφλι των Πανελληνίων, δεν είναι απλώς ένα θλιβερό περιστατικό, αλλά μια σκληρή υπενθύμιση των σύνθετων πιέσεων που συνθλίβουν τη νέα γενιά.

​Μια πολυεπίπεδη τραγωδία

​Το σημείωμα που άφησαν πίσω τους τα δύο παιδιά αποτελεί μια συγκλονιστική “νεκροψία” της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Ως ιατρική κοινότητα, οφείλουμε να σταθούμε στα τρία σημεία που τις οδήγησαν στο κενό:

​Το βάρος των Πανελληνίων: Η μετατροπή μιας εξεταστικής διαδικασίας σε “ζήτημα ζωής και θανάτου” δημιουργεί μη διαχειρίσιμο άγχος, που συχνά πυροδοτεί ή επιδεινώνει προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές.

​Η οικονομική απόγνωση πριν την αφετηρία: Η παραδοχή τους ότι μια αποτυχία θα τις οδηγούσε σε μια ζωή με “λίγα χρήματα” και επαγγελματική αβεβαιότητα, δείχνει ότι η νέα γενιά βιώνει το μέλλον όχι ως υπόσχεση, αλλά ως απειλή.

​Η σιωπηλή μάχη με την κατάθλιψη: Η αναφορά τους σε μια τριετή πάλη με την κατάθλιψη υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και ουσιαστική στήριξη, μακριά από κοινωνικά στίγματα.

​Η ευθύνη μας

​Όταν παιδιά 17 ετών θεωρούν ότι ο κόσμος μας δεν τους χωράει επειδή φοβούνται την οικονομική εξαθλίωση και την αποτυχία, η κοινωνία έχει αποτύχει στη θεμελιώδη αποστολή της: να προσφέρει ελπίδα.

​Ως Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων, τονίζουμε ότι η ψυχική υγεία των εφήβων πρέπει να θωρακιστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στο άγχος των εξετάσεων και στον φόβο της φτώχειας να γίνονται η “αγχόνη” για τα όνειρα των παιδιών μας.

​Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στις οικογένειες. Ας είναι η τελευταία φορά που το σύστημα και η οικονομική ανασφάλεια κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.