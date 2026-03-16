Θλίψη στο Διάσελλο – Έφυγε από τη ζωή ο 49χρονος Δημήτρης Τασιούλης

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Διάσελλο η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Τασιούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία, στην πόλη Χάλε, όπου και διέμενε, ενώ ο θάνατός του ήρθε αναπάντεχα, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους φίλους του.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν με οδύνη:

οι γονείς του Κώστας και Ευαγγελία Τασιούλη

ο αδελφός του Χρήστος Τασιούλης και η νύφη του Ειρήνη

και η νύφη του καθώς και τα ανίψια του Κωνσταντίνος και Ευάγγελος Ραφαήλ.

Η κηδεία του θα τελεστεί στο Διάσελλο, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού από τη Γερμανία.

