Θλίψη στους Γεωργανάδες για τον θάνατο του 59χρονου Κωνσταντίνου Αγγελή

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 59χρονου Κωνσταντίνου Γεωρ. Αγγελή.

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή στη Γερμανία, όπου ζούσε και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελισσάβετ Ξάνθου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Αγγελής, Παναγιώτης Αγγελής

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ελένη Αγγελή, Σπύρος και Παρασκευή Ξάνθου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αθανάσιος Αγγελής και Ανδριάνα Ευθυμίου, Απόστολος Ξάνθος, Δήμητρα Ξάνθου και Σωτήριος Κοτρώτσιος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργανάδων Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 2.30 μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».