Θλίψη στην Καλαμπάκα: Πέθανε ο 44χρονος Δημήτρης Γκουλιάφας

Θλίψη επικρατεί στην Καλαμπάκα καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 44 ετών, ο Δημήτριος Γκουλιάφας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 20 – 11 – 2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ασημίνα Παππά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παύλος, Λάζαρος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Λάζαρος και Ελένη Γκουλιάφα, Παύλος Παππάς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Βάϊα Γκουλιάφα, Μαρία και Αθανάσιος Κουμαντζιάς

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας, την Πέμπτη 20/11/2025 και ώρα 2:30 μ.μ.