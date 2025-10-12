Τοπικά

Θλίψη στα Τρίκαλα: Eφυγε από τη ζωή η 33χρονη Βασιλική Παρσαλίδου

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα και στην τοπική κοινωνία της Οιχαλίας από το θάνατο της Βασιλικής Παρσαλίδου σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οιχαλίας Τρικάλων.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 12:00 το μεσημέρι.

Αφήνει πίσω τη μητέρα Γεωργία Μέκρα, την αδελφή Παρασκευή Παρσαλίδου, την ανιψιά Αγγελική Κατσανάκου, τους θείους Ιωάννη και Carmen Μέκρα, Χρήστο και Ελένη Μέκρα, ξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς και φίλους.

Σχετικά Άρθρα