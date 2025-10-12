Θλίψη στα Τρίκαλα: Eφυγε από τη ζωή η 33χρονη Βασιλική Παρσαλίδου

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα και στην τοπική κοινωνία της Οιχαλίας από το θάνατο της Βασιλικής Παρσαλίδου σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οιχαλίας Τρικάλων.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 12:00 το μεσημέρι.

Αφήνει πίσω τη μητέρα Γεωργία Μέκρα, την αδελφή Παρασκευή Παρσαλίδου, την ανιψιά Αγγελική Κατσανάκου, τους θείους Ιωάννη και Carmen Μέκρα, Χρήστο και Ελένη Μέκρα, ξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς και φίλους.