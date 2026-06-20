Θλίψη στα Τρίκαλα: Πέθανε ο 48χρονος γεωπόνος Χρήστος Παπαμάνθος

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από τον αιφνίδιο θάνατο του 48χρονου γεωπόνου – εκπαιδευτικού Χρήστου Δημ. Παπαμάνθου.

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 20 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του

.Η ΜΗΤΕΡΑ Αγορή Παπαμάνθου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Παναγιώτης Παπαμάνθος & Χριστίνα Κατούνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μυρτώ, Δημήτρης, Μιχάλης

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 6 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».